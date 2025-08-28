Hakan Sabancı, Hande Erçel'i sildi

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik pozlarıyla gündeme gelen çiftin, evlenecekleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

Ayrılık kararından sonra Hande Erçel, 5 gün önce Sabancı ile yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunmuştu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

Hakan Sabancı'nın da eski sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Öte yandan eski âşıkların hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.