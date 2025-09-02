Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz hafta, üç yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Ayrılık sonrası gündeme gelen iddialara göre; Hakan Sabancı, Hande Erçel’i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasına neden olarak gösterilen Jocelyn Chew, söz konusu iddiaları şu şekilde yalanladı; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok."

Fotoğraflar: X, Instagram