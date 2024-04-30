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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hakem Ümit Öztürk, sağ dizinden ameliyat edildi - Futbol Haberleri

        Hakem Ümit Öztürk, sağ dizinden ameliyat edildi

        Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:05
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        Ümit Öztürk ameliyat oldu!
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        Trendyol Süper Lig karşılaşmalarında düdük çalan hakemlerden Ümit Öztürk, sağ dizinden ameliyat oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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