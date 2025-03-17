Hakim Nazım Bal'ın cansız bedeni bulundu

İHA'nın haberine göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine

Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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