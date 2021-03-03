Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak?

Hakim ve savcı savcı yardımcılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, "Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" dedi. Peki, Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, sınavı nasıl yapılacak?

Hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak?

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Hekim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI NEDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hakim ve savcı yardımcılığı kadrosu ile ilgili düzenlemeler de bulunuyordu. Buna göre; Hâkim ve savcı yardımcılığı kadrosunun oluşturulması da stratejik yaklaşım olarak benimsendi. Belge’de hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili olarak “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan hâkim ve savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” denildi. Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

*Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.

*Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.

*Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.

*Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

*Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

*İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

*Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

*Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

*Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

*Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

*Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

*Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NASIL OLACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ve başvuru şartları ile ilgili henüz yetkili birimlerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar netleşince haberimizde de olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Şehit mezarlarına saldırıda 5 tutuklama!
GÜNDEMŞehit mezarlarına saldırıda 5 tutuklama!
Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
GÜNDEMTamir ettiği otomobil üzerine düştü
Sinop'ta çöpten elektrik üretilecek
GÜNDEMSinop'ta çöpten elektrik üretilecek
MECLİS'TE! Son dakika: Enis Berberoğlu fezlekesi Meclis'e geldi - Haber
GÜNDEMBerberoğlu fezlekesi Meclis'e geldi
Ege'de mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
GÜNDEMEge'de mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
GÜNDEMMasaj salonları açıldı mı?
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
GÜNDEMSamsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
TAHLİYE| Son dakika: Sağlık çalışanlarına saldırı davasında flaş gelişme
GÜNDEMTürkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda karar!
Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde denetim gerçekleştirilecek
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde denetim ...
Son dakika... Soylu: 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz
GÜNDEMSoylu açıkladı! 260 bin personelle denetim