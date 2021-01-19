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Hakkari'de yeni bir yılan türü keşfedildi

Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri, kentin kırsal bölgelerinde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir yılan türünü keşfederek literatüre kazandırdı.

Hakkari'de yeni bir yılan türü keşfedildi
AA

Hakkari Üniversitesinin kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması ve yeni türlerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı "Hakkari ili Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojik Olarak Tanımlanması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite bünyesinde üç yıl önce kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yürüttükleri çalışmalarla yeni türleri keşfedip bilim dünyasına kazandırıyor.

Daha önce keşfettikleri canlı türleriyle kentin biyolojik zenginliğini ortaya koyan öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit etti.

Hızıyla diğer türlerden farklı olduğu belirlenen yılan türü "Platyceps rhodarachis" ismiyle literatüre dahil edildi. Türkiye'de 60'ıncı yılan türü olarak kayıt altına alınan türle ilgili makale, "Zoology in the Middle East" dergisinde yayımlandı.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde kurulan merkezde yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Platyceps" cinsine ait olan ve daha önce 3 türü görülen yılanın, bu cinsin dördüncü türü olarak kayıt altına alındığını belirtti.

Projede Aydın Adnan Menderes ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de yer aldığını dile getiren Yılmaz, kentin bakir coğrafyasında yapacakları çalışmalarla yeni türlerle karşılaşma olasılıklarının yüksek olduğunu vurguladı.

- Zehirsiz bir tür olan yılan "Yarışçı" olarak biliniyor

Kentte daha önce yeni örümcek ve çekirge türlerinin tespit edildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yılan türü ülkemizde 60. yılan türü olarak kayıt altına alındı. Platyceps cinsinin en önemli özelliği diğer yılanlara göre çok hızlı olması. Ayrıca zehirsiz bir yılan türü. 'Yarışçı' olarak da biliniyor. Buna ilişkin makalemizi Zoology in the Middle East dergisinde yayımlayarak bu türü bilim dünyasına kazandırdık. Hakkari'nin İran ve Irak'a komşu olmasından dolayı iki ülkenin herpetofauna üyelerini bulundurma olasılığı var. Bu yılan türü İran ve Irak'ta mevcuttu. Yaptığımız çalışmayla ülkemize de geçtiği tespit edildi."

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