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        Zap Suyu üzerindeki 63 yıllık köprünün yerine yenisi inşa ediliyor

        HAKKARİ'de63 yıl önce Zap Suyu üzerine kurulan köprü yerine, yakın güzergaha başka bir köprü inşa ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:15
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        Zap Suyu üzerindeki 63 yıllık köprünün yerine yenisi inşa ediliyor
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        HAKKARİ'de63 yıl önce Zap Suyu üzerine kurulan köprü yerine, yakın güzergaha başka bir köprü inşa ediliyor.

        Hakkari'ye ulaşımı sağlayan ve 1960 yılında Zap Suyu üzerinde kurulan köprünün yerine, yakın güzergahta çift yönlü yeni bir köprü yapılıyor. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce ihaleye çıkartılan 100 metre uzunluğundaki köprünün yapımı, yüklenici firma tarafından başladı. Çift yönlü köprünün 30 milyon TL'ye ihale edildiği belirtildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Eski köprümüz, prefabrik yapı üzerinde yapılmış bir köprüydü. Zamana yenik düştüğünden dolayı sıkıntılar yaşanıyordu. Bu köprüye yakın bir yerde, yeni köprü yapıyoruz. Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak yolu artık daha güvende olacak" dedi.

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