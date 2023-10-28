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        Yol kontrolünde 1'i yavru, 4 alageyik ele geçirildi

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, durdurulan kamyonette yapılan aramada, 1'i yavru, 4 alageyik ele geçirildi. Sürücüye 800 bin lira idari para cezası kesilirken, geyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:10
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        Yol kontrolünde 1'i yavru, 4 alageyik ele geçirildi
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        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, durdurulan kamyonette yapılan aramada, 1'i yavru, 4 alageyik ele geçirildi. Sürücüye 800 bin lira idari para cezası kesilirken, geyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Derecik ilçesinin Omurlu köyünden Şemdinli'ye giden kamyonet, dün akşam saatlerinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kapalı kasa kamyonette yapılan aramalarda, 1'i yavru, 4 alageyik ele getirildi. Kamyonet sürücüsü R.E'ye 800 bin TL idari para cezası kesilirken, alageyikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Alageyikler buradan da Van Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne gönderildi.

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