Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kg bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.