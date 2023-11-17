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        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

        HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:40
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        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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        HAKKARİ kırsalındajandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 1 adet 14,5 mm uçaksavar silahı, bin 640 adet 14,5 mm fişek, bin 420 adet 12,5 mm fişek, 1 adet 3 kg bidon içerisinde EYP düzeneği, 1 cep telefonu ele geçirildi.

        Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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