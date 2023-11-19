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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu

        TürkiyeFutbol Ferdarasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 11'inci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na 4-2'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:00
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        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu
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        TürkiyeFutbol Ferdarasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 11'inci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na 4-2'lik skorla mağlup oldu.

        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 11'inci haftasında kendi evinde Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, İl Gençlik Spor Müdürü Emin Yıldırım, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın ilk golü 1'inci dakikada Altan Sancur'dan geldi. Rakip takıma karşı maçın ilk yarısında daha üstün bir futbol sergileyen ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın ikinci gölünü ise 71'inci dakikada Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko kaydetti.

        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın gollerini 2 ve 10'uncu dakikada Ebru Topcu, 48 ve 68'inci dakikada Naomie Kabakaba kaydetti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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