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        Yüksekova'da otomobilinde patlayıcı bulunan polis memuruna 21 yıl hapis cezası

        HAKKARİ'nin Yüksekovailçesinde, kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K. ve 4 sanığın Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılanmasında karar çıktı. Sanık polis A.K. 21 yıl, diğer 4 sanık ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:20
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        Yüksekova'da otomobilinde patlayıcı bulunan polis memuruna 21 yıl hapis cezası
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        HAKKARİ'nin Yüksekovailçesinde, kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K. ve 4 sanığın Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılanmasında karar çıktı. Sanık polis A.K. 21 yıl, diğer 4 sanık ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Asena Analiz Programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan polis memurunun kullandığı otomobil, 20 Mart 2022'de Yüksekova çıkışındaki polis kontrol noktasında durduruldu. Polis memuru A.K.'nın kullandığı otomobilde yapılan aramada 52 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sanık polis ile birlikte 4 sanığın 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması' suçlarından yargılandığı dava, Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Sanık Polis A.K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek diğer sanıkları suçladı ve "Bana kaçak malzeme çıkaracaklarını yardımcı olmamı söyleyerek beni Hakkari'ye çağırdılar. Ben de durumum pek iyi olmadığı için kabul ettim. Polisler beni yakaladığında arabada patlayıcı taşıdığımı söylediler. Ben de gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığımı öğrendim. Haberim yoktu, bilmiyordum. Yıllarca devlet memurluğu yaptım. Araçta kaçak malzeme ve altın olduğunu biliyordum. Amacım borçlarımı ödemekti." dedi.

        Diğer sanıklar da iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 'terör örgütüne silah sağlamak' suçundan polis memuru A.K. için 21 yıl, diğer 4 sanık için de 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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