Hakkari Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas, polis eşi de yaşamını yitirdi (2) AYŞEÖĞRETMENDEN SONRA POLİS MEMURU EŞİ DE YAŞAM MÜCADALESİNİ KAYBETTİHakkari'de, Zap Suyu'na uçan otomobilde yaralı olarak kurtarılan ve hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'dan sonra, yoğun bakımda olan polis memuru eşi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:55 facebook

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