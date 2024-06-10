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        Hakkari Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas, polis eşi de yaşamını yitirdi (2)

        AYŞEÖĞRETMENDEN SONRA POLİS MEMURU EŞİ DE YAŞAM MÜCADALESİNİ KAYBETTİHakkari'de, Zap Suyu'na uçan otomobilde yaralı olarak kurtarılan ve hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'dan sonra, yoğun bakımda olan polis memuru eşi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:55
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        Hakkari Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas, polis eşi de yaşamını yitirdi (2)
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        AYŞEÖĞRETMENDEN SONRA POLİS MEMURU EŞİ DE YAŞAM MÜCADALESİNİ KAYBETTİ

        Hakkari'de, Zap Suyu'na uçan otomobilde yaralı olarak kurtarılan ve hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'dan sonra, yoğun bakımda olan polis memuru eşi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın sabah memleketi Denizli'ye uğurlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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