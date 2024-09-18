DHA'nın haberi ders kitabına konu oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın (12) hayalini kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştiren inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (35), 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul ders kitabına konu oldu. Demirören Haber Ajansı'nın

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