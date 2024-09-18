Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        DHA'nın haberi ders kitabına konu oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın (12) hayalini kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştiren inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (35), 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul ders kitabına konu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        DHA'nın haberi ders kitabına konu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira'nın (12) hayalini kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştiren inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (35), 'Yılın Babası' başlığı ile ilkokul ders kitabına konu oldu. Demirören Haber Ajansı'nın

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluş...
        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluş...
        Hakkari'deki tarihi medresede restorasyon çalışmaları sürüyor
        Hakkari'deki tarihi medresede restorasyon çalışmaları sürüyor
        BBP Genel Başkan yardımcıları Eren ve Sayan, Hakkari'de partililerle buluşt...
        BBP Genel Başkan yardımcıları Eren ve Sayan, Hakkari'de partililerle buluşt...
        Hakkari'de 2010'da terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişi anıldı
        Hakkari'de 2010'da terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişi anıldı
        Terör nedeniyle boşalttıkları köye 29 yıl sonra gidip ceviz hasadı yaptılar
        Terör nedeniyle boşalttıkları köye 29 yıl sonra gidip ceviz hasadı yaptılar
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını incele...
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını incele...