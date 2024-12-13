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        Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi; 12 yaralı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs, buzlanan yolda devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:00
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        Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi; 12 yaralı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan minibüs, buzlanan yolda devrildi. Kazada, sürücü ile 11 öğretmen yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmen taşıyan 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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