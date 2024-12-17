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        Yüksekova'da dereler buzla kaplandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:55
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        Yüksekova'da dereler buzla kaplandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.

        Yüksekova’da geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede dereler buz tuttu. İlçede yaşayanlardan bazıları araçlarının üzerini soğuklardan korumak için brandalarla kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan İmdat Taş, Orşe deresinin de buzla kaplandığını ve geceleri termometrelerin kırsal bölgelerde sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiğini söyledi.

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