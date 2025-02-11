Yüksekova'da 350 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması başladı

TÜRKİYEKayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 350 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar yarında devam edecek.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova'nın Kamışlı Köyü'nde çok heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin yaklaşık 21 farklı vilayetinden 350 sporcumuz Kayak Federasyonun Kayaklı Koşu 1. Etap yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonunda sporcularımız 2 bin 500 metre uzunluğunda bu güzel parkurda en hızlı bir şekilde tamamlamak için gayret gösteriyorlar. Startını verdik. Yarın final yarışması olacak. Türkiye’nin neredeyse en güzel karın bulunduğu Yüksekova'da bu etkinliği yapmış olmak bizim için büyük heyecan verici ve çok mutluyuz. Bu organizasyonların daha çok gerçekleştirilmesi için de sayın valimizin öncülüğünde gayret ve çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova’da güzel bir atmosferde güzel bir kayak yarışması yapıldığını belirterek, "Böyle yarışmaların burada yapılması bizi çok sevindirdi. Kar kalitesinin çok yüksek olduğu ilçemizde bu tür müsabakalar, inşallah önümüzdeki süreçlerde de bura da yapılır" dedi. Yarışmalara Van’da katılan Abdulsamet Üstün ise "Kayaklı koşu yarışmaların iki yıldır burada olması heyecan veriyor. Soğuğa ve sise rağmen yarışmalar keyifli geçiyor. Kar harika doğa harika yarışmalar yarında devam edecek inşallah dereceye girerim" diye konuştu.