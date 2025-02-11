Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da 350 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması başladı

        TÜRKİYEKayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da 350 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması başladı
        ABONE OL

        TÜRKİYEKayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması 350 sporcunun katılımıyla başladı.

        Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 350 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar yarında devam edecek.

        Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova'nın Kamışlı Köyü'nde çok heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin yaklaşık 21 farklı vilayetinden 350 sporcumuz Kayak Federasyonun Kayaklı Koşu 1. Etap yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonunda sporcularımız 2 bin 500 metre uzunluğunda bu güzel parkurda en hızlı bir şekilde tamamlamak için gayret gösteriyorlar. Startını verdik. Yarın final yarışması olacak. Türkiye’nin neredeyse en güzel karın bulunduğu Yüksekova'da bu etkinliği yapmış olmak bizim için büyük heyecan verici ve çok mutluyuz. Bu organizasyonların daha çok gerçekleştirilmesi için de sayın valimizin öncülüğünde gayret ve çaba sarf ediyoruz" dedi.

        Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova’da güzel bir atmosferde güzel bir kayak yarışması yapıldığını belirterek, "Böyle yarışmaların burada yapılması bizi çok sevindirdi. Kar kalitesinin çok yüksek olduğu ilçemizde bu tür müsabakalar, inşallah önümüzdeki süreçlerde de bura da yapılır" dedi. Yarışmalara Van’da katılan Abdulsamet Üstün ise "Kayaklı koşu yarışmaların iki yıldır burada olması heyecan veriyor. Soğuğa ve sise rağmen yarışmalar keyifli geçiyor. Kar harika doğa harika yarışmalar yarında devam edecek inşallah dereceye girerim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı
        Hakkari'de arama kaydı bulunan 88 kişi yakalandı
        Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer l...
        Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer l...
        Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor
        Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor
        Çinli çift, elektrikli araçlarıyla çıktıkları dünya turunda 83 ülke gezdi
        Çinli çift, elektrikli araçlarıyla çıktıkları dünya turunda 83 ülke gezdi
        Hakkari Zapspor, 12 Bingölspor ile berabere kaldı
        Hakkari Zapspor, 12 Bingölspor ile berabere kaldı
        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi