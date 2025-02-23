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        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 köyün içinden geçen Nehil Deresi'ndeki menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:45
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        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 köyün içinden geçen Nehil Deresi'ndeki menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar ortaya çıktı. Kilometrelerce uzanan nehir dron ile görüntülendi.

        Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Deresi, kışın manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor. Yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçeye bağlı Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük köylerinin içinden geçen ve Zap Suyu ile birleşen Nehil Deresi'ndeki menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar ortaya çıktı. Bölge, dron kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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