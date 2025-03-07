Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücünün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada, yaralanan oğlu ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda, sürücü Aydın Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.

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