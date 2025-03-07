Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralı
HAKKARİ'de, Zap Suyu'na uçan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Yeşilgöz, akıntıya kapılıp kayboldu, yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.
HAKKARİ'de, Zap Suyu’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Yeşilgöz, akıntıya kapılıp kayboldu, yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Yeşilgöz, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıkta, suda, ölü bulundu.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücü Aydın Yeşilgöz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp Zap Suyu'na uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücünün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada, yaralanan oğlu ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda, sürücü Aydın Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.