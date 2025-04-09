Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi

        HAKKARİ ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri, ağaçlar ve tabelalar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi
        ABONE OL

        HAKKARİ ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri, ağaçlar ve tabelalar devrildi. Dışarıda bulunanlar fırtınada yürümekte güçlük çekerken, yaşanan olaylar sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

        Hakkari'de gündüz etkili olan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Fırtınaya çarşı merkezinde yakalananlar yürümekte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti ve devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği kent merkezindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanırken, itfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.

        Fırtına Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de bazı binaların ve okulların çatılarının uçmasına neden oldu. Yetkililer, fırtına nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu
        Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu
        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul et...
        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul et...
        Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi
        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi