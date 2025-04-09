Hakkari'de fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi

HAKKARİ ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri, ağaçlar ve tabelalar devrildi. Dışarıda bulunanlar fırtınada yürümekte güçlük çekerken, yaşanan olaylar sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Hakkari'de gündüz etkili olan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Fırtınaya çarşı merkezinde yakalananlar yürümekte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti ve devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği kent merkezindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanırken, itfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.

Fırtına Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de bazı binaların ve okulların çatılarının uçmasına neden oldu. Yetkililer, fırtına nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.