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        70 yıldır birbirleriyle toplu bayramlaşıyorlar

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayanlar, 70 yıllık bayramlaşma geleneğini bu bayramda da devam ettirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:00
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        70 yıldır birbirleriyle toplu bayramlaşıyorlar
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayanlar, 70 yıllık bayramlaşma geleneğini bu bayramda da devam ettirdi. Bayram namazı sonrası toplanan köylüler, mezarlık ziyareti sonrası toplu kahvaltı yaptıktan sonra her haneyi ziyaret edip, bayramlaşıyor.

        Yüksekova'ya bağlı 120 haneli Köprücük köyünde yaşayanlar, her yıl olduğu gibi bu bayramda da geleneği sürdürdü. 70 yıldır toplu halde birbirleriyle bayramlaşan köylüler, bayram namazı sonrası bayramlaşıp, yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Belirlenen 8 evde kahvaltı yapan köylüler, önce yaşlı ve hastaların bayramlarını kutluyor, daha sonra da toplu olarak ev ev dolaşıp, bayram ziyaretinde bulunuyor. Öğle ve akşam yemeklerinde de aynı şekilde belirlenen evlerde verilen yemeklerde bir araya gelen köylüler, eski bayramları yad ediyor.

        'KÖYÜMÜZDEKİ BU GELENEĞİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ'

        Köylülerden Tarkan Dalgıç (45), köylerindeki bu geleneğin 70 yıldır devam ettiğini belirterek, “Sabah camide bayram namazı kıldıktan sonra bayramlaşıp, mezarlığa gidiyoruz. Ölülerimizin ruhlarına dua ettikten sonra köyde belirlenen 8 evde kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı sonrasında da bayram ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Köyümüzdeki bu geleneğin gelecek kuşaklarda da devam etmesini diliyoruz” dedi.

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