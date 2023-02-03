Hakkari'de "okul güvenliği toplantısı" yapıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 6 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesi "Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Talha Battal başkanlığında yapılan toplantıda, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Battal, ilgili bakanlıklar arasında imzalanan protokoller kapsamında ilk dönemdeki toplantıda belirtilen hususların bu dönemde de uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklarımızın güvenli bir ortamda, her türlü terör, ihmal, istismar ve şiddetten uzak yetişmeleri en büyük görevimizdir. Bu kapsamda paydaş kurumlarımızla birlikte okullarımızda çalışanlara ve taşımalı eğitim kapsamında görev yapan şoförlere trafik, iletişim, ihmal ve istismar konulu seminerler vermekteyiz. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimiz ve okullardaki rehberlik servislerimiz de bu konularda, farklı etkinliklerle öğretmen ve velilere ulaşarak ciddi farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden sorumlu Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da okul ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

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