Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta, kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından yargılanan tutuklu 5 sanık ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı avukatlar ile sanık yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar, atılı suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart 2022'de, kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen, İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart 2022'de tutuklanmıştı. Diğer 4 sanık da A.K. ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

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