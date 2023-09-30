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        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:28
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        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Van 6. Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan S.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Yüksekova ilçesinde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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