Hakkari Valisi Çelik, Sineber Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı Kaval köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Sineber Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi gezdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı Kaval köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Sineber Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi gezdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve beraberindeki heyetle şelalenin aktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Doğaseverlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Çelik, kentin birçok doğal güzel güzelliğinin olduğunu belirtti.

Tüm doğaseverleri kentteki güzellikleri görmeye davet eden Çelik, şelaleye sağlıklı ulaşım ile peyzaj çalışmalarının yürütülmesi ve rahatlıkla karşıya geçilebilmesi için asma köprü yapılması talimatını verdi.

Ardından beraberindekilerle Işık köyüne giden Çelik, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Taleplerin karşılanması için imkanlar dahilinde çaba sarf edeceklerini belirten Çelik, yöre sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Durankaya beldesindeki düğün törenine katılan Çelik, Ömer Tatlı ve Saliha Çivi çiftini tebrik etti.