Hakkari'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.
Giriş: 03.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:31
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "Öğrencilere Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında Borsa İstanbul İlk ve Ortaokuluna gitti.
Öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi veren ekipler, bilgilendirici dergiler dağıttı, kurallara uymaları uyarısında bulundu.