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        Hakkari'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:31
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        Hakkari'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "Öğrencilere Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında Borsa İstanbul İlk ve Ortaokuluna gitti.

        Öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi veren ekipler, bilgilendirici dergiler dağıttı, kurallara uymaları uyarısında bulundu.

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