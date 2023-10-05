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        Hakkari'de gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi

        Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 80 telefon ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:01
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        Hakkari'de gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi
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        Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 80 telefon ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kent genelinde kaçakçılığın önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 80 telefon bulundu, sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında da ekipler, vatandaşları dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

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