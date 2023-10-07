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        Çukurca'da çiftçiler ata tohumundan ürettikleri çeltiğin hasadını el birliğiyle yapıyor

        SAYİM HARMANCI - MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda çamurdan bentlerle oluşturdukları havuzlara ata tohumundan ektikleri çeltiği, yine el birliğiyle hasat ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:12
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        Çukurca'da çiftçiler ata tohumundan ürettikleri çeltiğin hasadını el birliğiyle yapıyor
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        SAYİM HARMANCI - MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda çamurdan bentlerle oluşturdukları havuzlara ata tohumundan ektikleri çeltiği, yine el birliğiyle hasat ediyor.

        Engebeli araziler ile yüksek dağlarla çevrili, verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'da çiftçiler, geleneksel yöntemlerle çeltik üretimini sürdürüyor.

        Çiftçiler, ürettikleri pirincin bir bölümünü ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satarak kazanç sağlıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncer Ataseven, AA muhabirine, çeltiğin ilçenin geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

        Yöreye ait ata tohumundan üretilen çeltiğin tanesinin iri, sert ve lezzetli olduğunu belirten Ataseven, şunları kaydetti:

        "Buradaki çeltik ekimi yetiştiriciler tarafından nisanda imece usulüyle yapılıyor. Hasat dönemi ise eylülün sonlarında, ekimin başında yine imece usulüyle gerçekleştiriliyor. İlçemizde yaklaşık 400 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Çeltik bitkisinden dekar başına 350-400 kilogram verim alınıyor. İlçede yılda 150-180 ton arasında çeltik elde ediliyor. İlçemiz kent merkezi ve diğer ilçelere nazaran yükseltisi az ve mikroklima özelliğe sahiptir. Bu nedenle ilçemizde birçok sebze ve meyve üretiliyor. İncir, nar, cennet hurması gibi ürünler de yetişiyor. İlçe iklim yapısından dolayı seracılık için elverişli bir yer."

        - "Hasat döneminde hiçbir tarım aracını kullanmıyoruz"

        Çiftçilerden Mehmet Güngören de bazı üreticilerin kendi tarlasında, bazılarının da tarla kiralayıp ekim yaptığını dile getirdi.

        Tarlası çok olanların ihtiyaç fazlası ürünü satarak kazanç sağladığını anlatan Güngören, şöyle konuştu:

        "Tarlaları eskiden öküzlerle şimdi ise traktörlerle sürüyoruz. Ekim ve hasat dönemi çok zorlu geçiyor. Hasat döneminde hiçbir tarım aracını kullanmıyoruz. Topladığımız çeltiği kurutarak bitkilerinden ayırıyoruz. Eve götürüp temizliyoruz. Bunları güneşte kuruttuktan sonra değirmene götürüyoruz. Yöremizde her türlü ürün yetişiyor. Eski zamanlardan kalma bir geleneğimiz var. İşimizin hepsini kürekle, orakla yapıyoruz. 1-2 kişinin işi değil, en az 10 kişinin tarlaya girmesi gerekiyor ki kısa sürede bitsin. O nedenle birbirimize yardım ediyoruz. Bana yardıma gelmeseler bu üretimi yapamam."

        Ramazan Duman da "Üretim aşaması çok zorlu oluyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Kimse tek başına yapamaz. Yöre sakinleri genellikle kendi ihtiyaçları için üretim yapıyor. Son yıllarda suyumuz azaldı. Yoksa daha fazla üretim yaparız. Hasat döneminde kadınlar da tarlaya gelip yardım ediyor." dedi.

        Muhammet Güneş ise ilçede nisanın sonuna kadar ekim ve sulama işi yapıldığını, eylülde de hasada başladıklarını bildirerek, "Bizim tarlamızda verim iyiydi. Bazılarında iyi değil. Domuzlar bazen tarlalara zarar veriyor. Biz de geceleri gelip nöbet tutuyoruz. Çeltiği oraklarla biçiyoruz. Tarlayı kiralayıp yarı yarıya olacak şekilde ekim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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