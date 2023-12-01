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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:14
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim kapsamındaki uygulama noktalarında durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.

        Kış lastiği takmayan araçların sürücülerini uyaran ekipler, lastiklerin ölçümünü yaptı.

        - Hakkari

        Hakkari'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Halife Derviş Mahallesi'ndeki Hakkari-Van kara yolunda uygulama yaptı.

        Durdurulan ticari araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, araçlarına lastik takmayan sürücülere ceza uyguladı.

        - Bitlis

        Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

        Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları durduran ekipler, sürücüleri bilgilendirdi, lastikleri kontrol etti.

        Ekipler, kış lastiği takmayan ya da lastiği uygun olmayan sürücülere uyarılarda bulundu.

        - Muş

        Muş'ta da jandarma ekiplerince, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

        Muş-Bingöl kara yolunda denetim noktası oluşturan ekipler, ticari taşıtlarda kış lastiklerini kontrol etti, ölçümlerini yaptı.

        Sürücü Yusuf Kılıçaslan, kış lastiği uygulamasının önemine değinerek, "Bugünden itibaren kış uygulamasına geçtik. Jandarmamız yollarda kontrolleri yapıyor. Yeni lastikler taktık. Uygulama başladı, biz de tedbirimizi aldık. Bu uygulamaya çok dikkat ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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