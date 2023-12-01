Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim kapsamındaki uygulama noktalarında durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.

Kış lastiği takmayan araçların sürücülerini uyaran ekipler, lastiklerin ölçümünü yaptı.

- Hakkari

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Halife Derviş Mahallesi'ndeki Hakkari-Van kara yolunda uygulama yaptı.

Durdurulan ticari araçların kış lastiklerini kontrol eden ekipler, araçlarına lastik takmayan sürücülere ceza uyguladı.

- Bitlis

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları durduran ekipler, sürücüleri bilgilendirdi, lastikleri kontrol etti.

Ekipler, kış lastiği takmayan ya da lastiği uygun olmayan sürücülere uyarılarda bulundu.

- Muş

Muş'ta da jandarma ekiplerince, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

Muş-Bingöl kara yolunda denetim noktası oluşturan ekipler, ticari taşıtlarda kış lastiklerini kontrol etti, ölçümlerini yaptı.

Sürücü Yusuf Kılıçaslan, kış lastiği uygulamasının önemine değinerek, "Bugünden itibaren kış uygulamasına geçtik. Jandarmamız yollarda kontrolleri yapıyor. Yeni lastikler taktık. Uygulama başladı, biz de tedbirimizi aldık. Bu uygulamaya çok dikkat ediyoruz." dedi.