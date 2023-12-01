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        HEDEP'li Bakırhan: Önümüzdeki günlerde seçim stratejisini belirleyeceğiz

        HALKLARINEşitlikve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim stratejilerini kısa bir süre içerisinde açıklayacaklarını söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:10
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        HEDEP'li Bakırhan: Önümüzdeki günlerde seçim stratejisini belirleyeceğiz
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        HALKLARINEşitlikve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim stratejilerini kısa bir süre içerisinde açıklayacaklarını söyledi. 

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir hafta önce başladığı doğu turunun son gününde Hakkari´de halk buluşmasına katıldı. Sabah saatlerinde kente gelen Bakırhan ve beraberindekiler, kalabalık tarafından Hakkari-Van kara yolundaki Çiftlik mevkindeki karşılandı. Bakırhan, HEDEP il binası önüne toplanan partililere karşılama için teşekkür etti. Kayyum atamalarına ilişkin konuşan Bakırhan, "İki dönemdir irademize kayyum atıyorlar. Kayyum, yolsuzluk, hırsızlık demektir, Kayyum kadın, Kürt, genç ve emekçi karşıtıdır. Peki, kayyum ne yapıyor? Vallahi talan ve yolsuzluk yapıyor. Diyarbakır´da Bağlar, Mardin ve Batman kayyumunun yolsuzluklarını anlatsak iki gün yetmez. Van´ın borcu ikiye, Siirt´in borcu üçe katlanmış. Yol yok alt yapı yok. Peki, ne yapacağız önümüzdeki seçimlerde? Bu kayyum sistemini sandığa gömeceğiz. Kayyumu kendi memleketine, saraya göndereceğiz" diye konuştu.

        Kısa bir süre sonra yerel seçim stratejilerini açıklayacaklarını belirten Bakırhan, "Kongre sonrası ilk işimiz halka gelmek oldu. Çünkü halkımız her zaman bizden daha iyi biliyor ve görüyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün yanlışlardan dolayı özeleştiri veriyoruz. Siz ne diyorsanız onu yapacağız. Önümüzde bir seçim var ve siz adaylarınızı belirleyeceksiniz" dedi.

        Bakırhan "Sizin huzurunuzda buradaki aşiret reislerine de sesleniyoruz; eviniz burasıdır, kapınız buradır, dilimiz, kültürümüz burasıdır. Zor günlerde bizimle dayanışacak olan kapı burasıdır. Bunlar gelip geçicidirler. Lütfen sistemin, AKP´nin bu oyunlarına gelmeyerek güçlü bir şekilde partinize sahip çıkın ve halkınızın yanında olun" dedi.   

        `HAKKARİ´DE DE ANKARA´DA DA KAYYUMA HAYIR DİYORUZ´

        Bakırhan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin, 'Görevi dışında faaliyet yürütmek' iddiasıyla görevden alınmalarıyla ilgili olarak da  "Bu ülkenin en demokratik, onurlu savaşa karşı çıkan kıymetli TTB´ye de mahkeme kararıyla kayyum atadılar. Biz buradan TTB´nin yanında olduğumuzu belirtiyor, onların mücadelesini destekliyoruz. Buradan güçlü bir şekilde haykırıyoruz; Hakkari´de kayyuma hayır, Ankara´da da kayyuma hayır" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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