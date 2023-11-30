Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

İlçe meydanındaki konsere halk ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler şarkılar seslendirdi.

Asker, polis ve vatandaşların halay çektiği konseri Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük de takip etti.