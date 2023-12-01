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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de "Halk Buluşması" programına katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:35
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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de "Halk Buluşması" programına katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Beraberindeki milletvekilleriyle Bulvar Caddesi'nden parti binasına kadar yürüyen Bakırhan, burada toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirdi.

        Halkın önerileri doğrultusunda yeni bir yönetim oluşturduklarını ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti:

        "İlk yaptığımız iş halktan başlamak oldu. Çünkü halkımız her zaman bizden daha iyi biliyor, daha iyi görüyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün yanlışlardan dolayı da özeleştiri veriyoruz. Bundan sonra da siz ne diyorsanız onu yapacağız. Siz, adaylarınızı belirleyeceksiniz. Biz karışmayacağız. Halkımız her yerden belediye başkanı adayı çıkarılmasını istiyor. Biz de halkımızın bu önerisini büyük bir ciddiyetle değerlendiriyoruz. Bu konuda nasıl bir seçim stratejisi belirleyeceğimizi netleştirerek açıklayacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

        Konuşması sırasında ezanın okunmasıyla cuma namazı için dağılmaya başlayan kalabalığa seslenen Bakırhan, "Kıymetli halkımız dağılmayın. Namazın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız." ifadesini kullandı.

        Bakırhan, programın ardından Yüksekova'ya geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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