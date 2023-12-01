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        Nehil Sazlığı'nda yangın

        HAKKARİ'ninYüksekovailçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı´nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:00
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        Nehil Sazlığı'nda yangın
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        HAKKARİ'ninYüksekovailçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı´nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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