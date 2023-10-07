Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

        Terör örgütü PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terör örgütü PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar devam ediyor.

        Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Hakkari merkezli İstanbul, Batman, Van ve Malatya'da 18 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çukurca'da çiftçiler ata tohumundan ürettikleri çeltiğin hasadını el birliğ...
        Çukurca'da çiftçiler ata tohumundan ürettikleri çeltiğin hasadını el birliğ...
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi
        Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 6 kişi kurayla belirlendi
        Hakkari'de yıldırım düştü, 62 küçükbaş öldü
        Hakkari'de yıldırım düştü, 62 küçükbaş öldü
        Hakkari'de gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        Hakkarili çiftçi kazancıyla her yıl köyündeki 15 öğrenciye burs veriyor
        Hakkarili çiftçi kazancıyla her yıl köyündeki 15 öğrenciye burs veriyor