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        Hakkari Valisi Çelik, Berçelan Yaylası'ndaki içme suyu kaynaklarında inceleme yaptı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki kaynaklarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:27
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        Hakkari Valisi Çelik, Berçelan Yaylası'ndaki içme suyu kaynaklarında inceleme yaptı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki kaynaklarda incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Çelik, kentteki içme suyu sorununun çözümü için İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile bir bölümü beyaza bürünen yaylaya gitti.

        Buradaki su kaynaklarında inceleme yapan Çelik, ilgililerden bilgi alarak, maslak ve kaptajların yenilenmesi ile su kaynaklarını artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi talimatı verdi.

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