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        Yüksekova'da madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:50
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        Yüksekova'da madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Güngör Mahallesi'nde metruk yapıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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