Yüksekova'da madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 19.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:50
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Güngör Mahallesi'nde metruk yapıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.