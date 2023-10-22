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        Vali Ali Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:44
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        Vali Ali Çelik, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, ilçede 48 bin metrekare alanda inşa edilen hastanede inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Çelik, İpek Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesini ziyaret etti, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

        DAKA ve belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Çelik, yerel ekonomiyi desteklemek ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

        Ardından gençlik merkezine geçen Çelik, kurumun faaliyetleri hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin'den bilgi aldı, sporcularla sohbet etti.

        İlçede sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu, bu nedenle gençlerin spor yapabilmesi için daha fazla alanların oluşturulması gerektiğini belirten Çelik, sporcularla voleybol oynadı.

        İlçe stadında hazırlıklarını sürdüren kadın futbol takımını da ziyaret eden Çelik, kadın futbolunun önemine değindi.

        Kadın sporcuların başarılarının gurur kaynağı olduğunu aktaran Çelik, sporculara başarı diledi.

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