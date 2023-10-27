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        THY, Hakkarili öğrenciler için bilişim sınıfı kurdu

        Türk Hava Yolları (THY), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkari'deki öğrenciler için bilişim sınıfı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:07
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        THY, Hakkarili öğrenciler için bilişim sınıfı kurdu
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        Türk Hava Yolları (THY), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkari'deki öğrenciler için bilişim sınıfı kurdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilişim sınıfı, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulunda oluşturuldu.

        Açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, THY yöneticilerine teşekkür etti.

        Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

        "Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onlara en iyi şekilde, en güzel okullarda, en iyi öğretmenlerle eğitim vermeye çalışıyoruz. Buranın ne kadar mükemmel bir bina olduğu görüyorsunuz. Okulun ne kadar donanımlı bir okul olduğu, laboratuvarından kütüphanesine kadar tüm alanların düşünülerek çocuklarımızın hizmetine sunulduğu ortada. Bu coğrafya, geçmişten bugüne zor olan bir coğrafya. Devletimiz, eğitim sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor, bunu herkes yakinen görebilir."

        Kentte ciddi anlamda okul ve derslik inşa edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızı hem kendi ilimizde hem civar illerle hem de uluslararası arenada yarışabilecek eğitimli çocuklar haline getirebilmek için büyük gayret gösteriyoruz. Eminim ki bu çocuklar, çok güzel işler yapacaklar, bu çocuklar Türkiye'nin, bu milletin geleceğinin önünü açacaklar. Bugün savunma sanayisinde, yazılım alanında, sanayide, tarımda, turizmde bir başarı varsa, bu başarı evlatlarımızın, çocuklarımızın olacak. THY'ye şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel yardımlarla ilimize gelmişler. Köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam."

        Programda, THY proje yöneticileri Savaş Burak Oğuz, Mehmet Şahan ve Alican Uzer de birer konuşma yaptı.

        Programın ardından Vali Çelik ve beraberindekiler, Çimenli İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

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