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        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi

        Hakkari ve ilçelerine 113. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 60 pratisyen ve uzman doktor kadrosu tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:07
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        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi
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        Hakkari ve ilçelerine 113. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 60 pratisyen ve uzman doktor kadrosu tahsis edildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle kent merkezine 2 pratisyen, 15 uzman ve 1 yan dal uzmanı (gastroenteroloji), Yüksekova'ya 1 pratisyen ve 14 uzman, Çukurca'ya 2 pratisyen ve 3 uzman, Derecik'e 3 pratisyen ve 6 uzman, Şemdinli'ye ise 1 pratisyen ve 12 uzman doktor kadrosu açıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yeni kadro tahsislerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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