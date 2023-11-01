Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki öğrenciler için etkinlik düzenledi
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bay Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bay Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, köydeki okulun ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ekiplerin hediye verdiği öğrenciler, arama kurtarma köpeği "Boyut"un gösterisini izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.
4. sınıf öğrencisi Benan Ada Beyter, etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği "Eklemedir Koca Konak" türküsünü söyledi.