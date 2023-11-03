Hakkari'de ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İranlılara yardımcı olan kişi yakalandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İran uyruklu kişilere yardım ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İran uyruklu kişilere yardım ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan İran uyruklu kişilere yardımcı olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda Alan köyünde gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.