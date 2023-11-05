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        Doğu'daki 4 ilde Filistinliler için dua edildi

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:24 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:34
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        Doğu'daki 4 ilde Filistinliler için dua edildi
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

        Van'daki tüm camilerde "Gazze için duaya duruyoruz" programları düzenlendi.

        Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Camide bir araya gelen vatandaşlar, Filistinliler için yapılan duanın ardından yatsı namazı kıldı.

        - Hakkari

        Ulu Cami'de yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu.

        Ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Muş

        Muş'ta vatandaşlar yatsı namazı için Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.

        Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında tüm camilerde Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu, duaların edildiğini belirten Demir, "Filistin'deki şehitlerimiz için dua ediyoruz, dertlerini paylaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

        - Bitlis

        Bitlis genelindeki bütün camilerde Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Bitlis'te Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından yatsı namazı kılındı.

        Geylani, Filistinliler'in, 28 gündür Yahudi zulmü ile mücadele ederek şehit düşenlere rahmet diledi.

        Televizyonda durmadan bombardıman altındaki küçük çocukları, hastaneleri ve bakım evlerini izlediklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

        "Adeta 28 gündür Gazze abluka altında. Yemekten, içmekten ve susuzluktan acı ve ızdırap çeken kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah, o kardeşlerimize yardım etsin. İslam alemine de büyük bir ders ve hatırlatma gerekiyor. İslam aleminin birleşmesi ve kenetlenmesi lazım. 1,5 milyar İslam alemi 57 İslam ülkesi birleşip kenetlenirse hiçbir güç İslam aleminin önünde duramaz ve dünyanın en süper gücü olur. Bizde fiili ve kavli dualarımızı durmadan yapacağız. Filistinli kardeşlerimize madden ve manen ulaşmaya çalışacağız."

        Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.

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