Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaya, kentte 6 yıldır görev yaptığını, bu süreçte kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Kuruma bağlı personelin sahada ve kurumda halka en iyi hizmeti göstermek için çaba sarf ettiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İl Genelinde yaklaşık 3 bin engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiye evde bakım desteği sunuyoruz. Kurum olarak misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamaktır. Kurum olarak desteklerini bizden esirgemeyen basın mensuplarımıza teşekkür ederim."

Kaya, daha sonra kurumun faaliyetleri ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Kemal Demir ve Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlisi Didar Atlı Kaya da katıldı.