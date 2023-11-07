Hakkari'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

Hakkari'de dron destekli yapılan denetimlerde 11 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından kent merkezinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Kontrollerde 11 araca 8 bin 401 lira ceza uygulandı.