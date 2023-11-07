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        Hakkari'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Hakkari'de dron destekli yapılan denetimlerde 11 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:47
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        Hakkari'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Hakkari'de dron destekli yapılan denetimlerde 11 araca cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından kent merkezinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kontrollerde 11 araca 8 bin 401 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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