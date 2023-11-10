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        Hakkarili arıcı 100 olan kovan sayısını hibe desteğiyle 5 katına çıkardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yıldır arıcılıkla uğraşan Resul Ertunç, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden yararlanarak kovan sayısını 5 kat artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:54
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        Hakkarili arıcı 100 olan kovan sayısını hibe desteğiyle 5 katına çıkardı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yıldır arıcılıkla uğraşan Resul Ertunç, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden yararlanarak kovan sayısını 5 kat artırdı.

        Arıcılığın yaygın yapıldığı Dilektaşı köyünde uzun yıllardır bu işle uğraşan Ertunç, yıpranan kovanlarının yerine yenilerini almak için hazırladığı projeyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Yapılan değerlendirme sonucu 623 bin 500 lira tutarındaki proje için yüzde 50 hibe desteği alan 4 çocuk babası Ertunç, 500 yeni kovan ve çadır aldı.

        Yeni kovanlarda üretime hazırlanan Ertunç, AA muhabirine, yıllardır kullandığı kovanlarının eskimesi üzerine hibe programlarını araştırmaya başladığını söyledi.

        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nı öğrendikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu belirten Ertunç, "Hibe desteği almaya hak kazandım. Eskiden 100 kovanım vardı, şimdi 500'e çıkardım. Bu destek üreticiler için çok önemli. Bundan sonra 500 kovanla üretim yapacağım. Üretime daha fazla katkı sunacağım." dedi.

        Bölgede geven bitkisinin yaygın olduğunu ve köyde yaklaşık 30 arıcının bulunduğunu anlatan Ertunç, şunları kaydetti:

        "Arıcı barakası ve çadır da aldım. Artık işimi daha rahat yapabileceğim. Kışın arıları başka bölgelere götürüyoruz. Eskiden yaklaşık 60 teneke bal alıyordum. Arıcılık güzel bir meslek. Tüm üreticilerimize bereketli sezonlar diliyorum. Desteklerinden dolayı Valiliğe, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Allah razı olsun."

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