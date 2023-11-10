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        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:59
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        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 5 roketatar sevk fişeği, RPG-7 optik nişangah, keskin nişancı dürbünü, sabit telsiz, 5 el telsizi, 400 metre kablo ve tüp ele geçirildi.

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