Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 5 roketatar sevk fişeği, RPG-7 optik nişangah, keskin nişancı dürbünü, sabit telsiz, 5 el telsizi, 400 metre kablo ve tüp ele geçirildi.

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