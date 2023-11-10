Hakkari'de jandarma personeli öğrencilerle fidan dikti
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okulundaki öğrencilerle fidan dikti.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okulundaki öğrencilerle fidan dikti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "Hakkari'de Nefes Olmaya" sloganıyla Zap Köyü İlkokulu öğrencilerini karakolda konuk etti.
Hayvan ve doğa sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarla hayvanları besleyen ekipler, öğrencilerle isimlerinin verildiği fidanları dikti.
Jandarma trafik ekipleri de taşımalı eğitim kapsamında faaliyet gösteren 704 okul servisini denetledi.
Denetimlerde, 13 araç trafikten men edildi, 72'sine de para cezası uyguladı.
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