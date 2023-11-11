Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı Hakkari'de deprem riski nedeniyle yıkılan ve iş insanları ile hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilecek Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı.

Hakkari'de deprem riski nedeniyle yıkılan ve iş insanları ile hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilecek Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı.

Pehlivan Mahallesi'nde 550 metrekare alana yapılacak 750 kişi kapasiteli cami için temel atma töreni düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, el birliğiyle caminin inşaatını tamamlayarak hizmete sunacaklarını söyledi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesinin ardından caminin temeli atıldı.

Törene, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya katıldı.