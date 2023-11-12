Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Su, Sucul Yaşam, İklim" söyleşisi yapıldı

        Hakkari Valiliği ile Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği işbirliğinde "Su, Sucul Yaşam, İklim" adlı söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "Su, Sucul Yaşam, İklim" söyleşisi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valiliği ile Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği işbirliğinde "Su, Sucul Yaşam, İklim" adlı söyleşi düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcı Furkan Berber, kentte su kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

        Vatandaşlara tasarruf ve bilinçli su tüketimi çağrısında bulunan Berber, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise 24 yıl boyunca çalıştığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin korunması ile sürdürülebilir balıkçılık üzerine önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

        Kıtaların oluşum sürecinde suyun serüveni, suyun süreç içinde kullanım alanları, suyun ayak izi, su kullanımının iklimi etkilemesi, balıkların yaşamı ve ekolojik sisteme etkileri konularına da değinen Sarı, su kaynaklarının verimli kullanılmasının öneminden bahsetti.

        Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği Başkanı Ayşegül Ayyıldız ise programa katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, "Suyla ilgili bilgilendirici söyleşi gerçekleştirdik. Hakkari'nin bilim, sanat, edebiyat yuvası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hakkari'de asfalt çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de asfalt çalışmaları sürüyor
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Belediye Halk Pazarı'nda incelemede bulun...
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Belediye Halk Pazarı'nda incelemede bulun...
        Çukurca'da şehitlerin adına 629 fidan toprakla buluşturuldu
        Çukurca'da şehitlerin adına 629 fidan toprakla buluşturuldu
        Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı
        Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin temeli atıldı
        Hakkarili kayak antrenörü, milli takıma sporcular yetiştiriyor
        Hakkarili kayak antrenörü, milli takıma sporcular yetiştiriyor
        Spora imkansızlıklarla başladı, 44 milli sporcu yetiştirdi
        Spora imkansızlıklarla başladı, 44 milli sporcu yetiştirdi