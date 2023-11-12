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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Hakkari'de 26 Ekim-10 Kasım tarihlerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:07 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:07
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Hakkari'de 26 Ekim-10 Kasım tarihlerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 26 Ekim-10 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 297 elektronik sigara, 773 takı, 42 litre alkollü içki, 122 şemsiye, 23 bıçak, 160 çakmak, 73 kahve öğütücü, 18 su ısıtıcısı, 276 termos, 24 kilogram çay, 2 akıllı kol saati, 24 cep telefonu, 60 puro ele geçirildi.

        Şüpheli 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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