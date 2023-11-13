Hakkari'de "Zap Havzası Somut Kültür Varlıkları Çalıştayı" yapıldı

Hakkari Üniversitesince "Zap Havzası Somut Kültür Varlıklar Çalıştayı" düzenlendi.

Rektörlük binasında düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kültürel mirasın insan yaşamında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne kadar yaşatılan somut kültür varlıkların geleceğe de aktarılması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bize bırakılan mirası iyi öğrenirsek gelecek nesillere daha kolay aktarırız. Kültürümüze sahip çıkmamız, yaşatmamız gerekiyor. Bu tarz programların düzenlenmesini anlamlı buluyorum. Hızla değişen bir zaman dilindeyiz. Üretimin hızla yapılıp tüketildiği teknoloji çağını yaşıyoruz. Kültürümüzü dışlayarak bize yüklenmek istenen bilgiyle de zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bize ait olanı, ürettiklerimizi sistematik olarak bilmemiz, üzerine yeni bilgiler bırakarak arayışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çalıştayın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise kentteki somut kültürel varlıkların bir şekilde ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Pakiş, "1700'lü yıllarda yapılan ve kentin kültürel somut varlıklarının başında gelen Meydan Medresesi, aslına uygun olarak restore edildi. Medresede Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi açıldı. Kentle ilgili tüm bilgi ve belgeleri medresede toplamaya çalışıyoruz. Bir bilim insanı Hakkari ile ilgili bilgiye ulaşmak istediğinde aklına ilk gelmesi gereken yerin Meydan Medresesi olmasını istiyoruz. Üniversite olarak bu tür çalışmalara destek vereceğiz." diye konuştu.

Akademisyenlerin sunumuyla sona eren çalıştaya, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Yüksekova Ticaret Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, kurum amirleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.